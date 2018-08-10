Рим, 10 августа, 2018, 18:57 — ИА Регнум. В эти выходные сезон отпусков в Италии выходит на свой пик, в связи с чем выходные пробки на ряде магистралей еще до начала выходных достигают максимальных значений, сообщает Rainews в пятницу, 10 августа.

(сс) Hans Пробка на дороге

Самые большие пробки наблюдаются на дорогах, ведущих ко всем трем морским побережьям (Адриатического, Тирренского и Ионического морей).

Затруднения наблюдаются и на магистралях, по которым граждане Италии едут отдыхать за границу — по направлению к границам с Францией, Словенией и Хорватией.

Предполагается, что большая часть граждан уедут на курорты и за границу в течение субботы, и уже с полудня воскресенья ситуация на дорогах отчасти нормализуется.