Ташкент, 10 августа, 2018, 18:43 — ИА Регнум. В вооруженных силах Узбекистана сделали ставку на воспитательную и идеологическую работу среди военнослужащих, сообщает 10 августа издание «Газета.uz» со ссылкой на министра обороны республики генерал-майора Абдусалома Азизова.

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Для достижения поставленных целей в войсковых соединениях вводится должность военного психолога, в аппаратах управлений военных округов — психолог и социолог. Кроме того, у командиров воинских частей появится советник по делам духовности и просветительства.

Отметим, за последние пять лет 1945 военнослужащих в Казахстане совершили 2475 правонарушений. По статье «мошенничество» было наказано 406 военнослужащих, «должностной подлог» — 402, «злоупотребление властью» — 392.