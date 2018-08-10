Минск, 10 августа, 2018, 18:18 — ИА Регнум. Ряд инвестиционных проектов, касающихся аграрного сектора Белоруссии, будет профинансирован за счёт нескольких отечественных банков и производственных предприятий. Эти и некоторые другие изменения и дополнения внесены постановлением №588 совета министров страны в госпрограмму развития аграрного бизнеса на 2016—2020 годы. Документ опубликован на сайте правительства сегодня, 10 августа.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горячая пора

Постановление было принято днём ранее и официально вступило в силу со дня его принятия. Речь идёт, например, о финансировании строительства цеха племенного молодняка птицефабрики «Сож» РУП «Белоруснефть-Омобино» за счёт инвестпрограммы ОАО «Банк развития Республики Беларусь». Планируется, что реализация только этого проекта обойдётся в 5,16 млн белорусских рублей.

Помимо этого, включены инвестпроекты по созданию племенного центра по разведению коз и производству новых молочных продуктов; строительство птичников по содержанию молодняка. В целом проекты оцениваются в 12,08 млн белорусских рублей. Также запланированы лимиты директивного кредитования на 2018 год для реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.

Как ранее передавало ИА REGNUM, аграрный сектор Белоруссии в последние годы не раз подвергался серьезной критике, в том числе за неэффективность, со стороны самого президента страны Александра Лукашенко. Одной из наиболее серьезных проблем сельского хозяйства республики называют устаревшую модель управления предприятиями, а большинство указов и постановлений многие эксперты считают не учитывающими особенности сельхозпредприятий в регионах. Так, самым сложным периодом за последнее время для аграрного сектора Белоруссии оказался январь-август 2016 года, когда темпы падения производства из-за кризиса обогнали даже промышленный комплекс. Однако стоит отметить, что Лукашенко констатировал неблагополучное состояние сельского хозяйства республики ещё в 2014 году, отмечая, что «нет эффективности в работе села».

Последний раз белорусский лидер жестко раскритиковал аграрный сектор страны за неэффективность в марте 2018 года. Лукашенко неодобрительно отозвался о посредничестве в системе закупок, указав на то, что при имеющейся системе в Белоруссию завозят иностранную продукцию в огромных объемах, в то время как отечественная оказывается невостребованной. По словам главы государства, необходимо наладить систему с прямыми закупками от производителя.

Разразившись критикой в отношении руководителей сельскохозяйственных предприятий и чиновников, Александр Лукашенко не забыл упомянуть, что кадровый реестр президента включает список должностей от председателя райисполкома до премьер-министра. Такая позиция далеко не всегда находит поддержку на форумах и в соцсетях: по мнению заинтересованных пользователей, напор на эмоции в подобной ситуации недопустим.