Тверь, 10 августа, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Система-112 на территории Тверской области заработает до конца 2018 года, кроме того, в регионе разработано и согласовано с МЧС России техническое задание на проектирование и построение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, говорилось 10 августа на встрече губернатора Игоря Рудени и главы МЧС Евгения Зиничева. Игорь Руденя также ознакомился с деятельностью Национального центра управления в кризисных ситуациях — аналогичный центр работает в Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с главой МЧС России

На встрече глава региона и руководитель МЧС обсудили совместную работу областного правительства и ведомства по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в паводкоопасный и пожароопасный периоды, обеспечению безопасности граждан на водных объектах.

Как отмечалось, в регионе действует целевая программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области на 2017−2022 годы». Благодаря комплексу профилактических мероприятий за последние пять лет в регионе на 20% снизилось число пожаров, на 74% — происшествий на воде.

Также обсуждалось внедрение на территории региона Системы-112, ввод которой запланирован до конца 2018 года.

Кроме того, в Тверской области разработано и согласовано с МЧС России техническое задание на проектирование и построение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Концепция его комплекса разработана по поручению президента РФ Владимира Путина. Это программный комплекс для повышения уровня общественной безопасности в регионах через информационные системы по прогнозированию, мониторингу и предупреждению возможных угроз. В рамках проекта при участии ПАО «Ростелеком» в Тверской области предусмотрен ввод подсистемы видеонаблюдения, а также установка систем мониторинга окружающей среды, объектов ЖКХ. В настоящее время ведется работа по подготовке пилотной площадки для реализации этих планов.