Москва, 10 августа, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Сегодня, 10 августа, обвал российского рубля остановился. По состоянию на 13:15 по мск рубль падал к доллару на 0,13% и укреплялся к евро на 0,33%. То есть в целом к валютной корзине рубль даже немного рос, а снижение к доллару обусловлено динамикой американской валюты на международном рынке. В паре с долларом рубль торговался на отметке 66,80, в паре с евро — на отметке 76,60, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Важно понимать, что обвал рубля на фоне новостей о санкциях — это спекулятивная распродажа, обусловленная настроениями и негативными ожиданиями. Решение о расширении санкций еще не принято, и в ближайшие дни его не примут. Поэтому не исключено, что в ближайшее время рубль отыграет часть понесенных потерь, и валютные торги 13 августа могут открыться укреплением российской валюты», — предположила эксперт.

Вместе с тем напряженность сохраняется, и если вдруг за выходные в СМИ появятся какие-то новые подробности о санкциях негативного характера, либо, к примеру, в своем Твиттере резко выскажется Трамп — падение рубля может возобновиться. Такие риски практически не прогнозируются, поэтому к ним всегда нужно быть готовым.

«На фоне геополитических обстоятельств прочие важные факторы временно отошли на второй план: котировки нефти, операции Минфина и прочее сейчас не имеют большого значения. Диапазон колебаний российского рубля на торгах понедельника (13 августа) может быть любым», — считает Кулакова.

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