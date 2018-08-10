Андалусия, Испания, 10 августа, 2018, 15:20 — ИА Регнум. В Испании сотрудники полиции изъяли десять тонн наркотика. По информации Гражданской гвардии, операция проводилась в испанском автономном сообществе Андалусия.

Гаэтано Превиати. Курильщики гашиша

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Свёртки с гашишем были прикреплены к якорям в море. Тайники правоохранители обнаружили и на складах на суше. Известно, что груз доставляли из Марокко на надувных лодках, пишет РИА Новости. Кроме того, в рамках операции по борьбе с наркоторговлей задержаны 15 подозреваемых, большинство из которых испанцы.

Как сообщал ИА REGNUM, на днях в порту Палермо правоохранительные органы задержали ходившее под панамским флагом судно «Ремус», на борту которого были обнаружены 20 тонн гашиша. Стоимость перевозимых наркотиков составляет от 150 до 200 млн евро. Все 11 членов экипажа, граждане Черногории, были задержаны.