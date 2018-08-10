Москва, 10 августа, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Перечень правил, которые установлены в РФ для детских дошкольных учреждений, придуманы не просто так, и упрощать их нельзя, считает депутат Госдумы РФ (ЛДПР) Александр Старовойтов. Об этом он заявил 10 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале в рамках полемики с другой участницей передачи, призвавшей избавить частные сады от исполнения части требований, которые предъявляет к ним государство.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад. 1898

«Перечень (правил — прим. ИА REGNUM ), наверное, кем-то выдуман не просто так, — заметил депутат. — Если есть требования, которые обязывают детские дошкольные учреждения соответствовать тем или иным нормам, то это, наверное, не потому, что кто-то с утра встал и решил: «Давай-ка я сделаю вот такие нормы». Поэтому для частных нормы и критерии точно такие же (как и для государственных, — прим. ИА REGNUM )».

Парламентарий подчеркнул, что он уверен — нормы, соблюдения которых требует государство от частных детских садов, не следует упрощать.

«Мы не должны отдавать контроль за безопасностью в детских садах на откуп каким-то предпринимателям, которые не могут привести своё помещение в соответствие (с нормами закона — прим. ИА REGNUM )», — заявил Старовойтов.

Напомним, что поводом для этого высказывания стали слова члена экспертного совета ГД РФ по вопросам семьи, женщин и детей, председателя ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольги Летковой, которая посетовала на то, что контроль за частными детскими садами в РФ не совсем разумен. По её мнению, к частным детским садам предъявляются те же требования, что и к государственным. Частник, по словам Летковой, выполнить эти условия не может и «уходит в подполье».