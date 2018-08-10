Москва, 10 августа, 2018, 13:19 — ИА Регнум. На станциях Московского центрального кольца начали раздавать пассажирам бутылки с питьевой водой из-за установившейся жары в столице. Об этом сообщается 10 августа в микроблоге Московского метрополитена в Twitter.

Publicdomainpictures.net Вода в бутылках

«Жарко? Не то слово! И мы снова раздаём воду. В этот раз на станциях МЦК Андроновка, Владыкино, Зорге и Окружная. Не проходите мимо!» — говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики сообщили о возвращении жаркой погоды в Москву. В соответствии прогнозу, днём 10 августа воздух местами может прогреться до +28 градусов.