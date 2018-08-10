Москва, 10 августа, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Законопроект о новых правилах техосмотра предполагает нововведения не только для операторов техосмотра, техцентров и дилеров, но и для страховщиков, а главное — для автовладельцев. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа, это следует из внесенного правительством РФ в Госдуму законопроекта.

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Страховщики получают права

Так, профессиональные объединения страховщиков аккредитуют операторов, производящих техосмотр автомобилей, выдают аттестаты аккредитации, устанавливают требования, контролируют деятельность операторов техосмотра, ведут открытый информационный реестр операторов.

Отдельные нормы касаются и собственно операторов проведения техосмотра. Так, вводится понятие «пропускной способности». Прописывается, что «количество проведенных на пункте технического осмотра технических осмотров не может превышать значение пропускной способности, включенное в реестр операторов технического осмотра… более чем на пять процентов».

Видеофиксация

В законопроекте устанавливается обязанность фото‑ и видеофиксации техосмотра. Формируется электронная диагностическая карта, которая хранится в специальном реестре.

Предусмотрены случаи, когда данные прохождения в течение четырех часов не могут быть переданы в реестр, например, из-за отсутствия интернета:

«В случае, если техническое диагностирование проведено в полном объеме, а диагностическая карта не может быть сформирована в связи с возникновением технической невозможности передачи сведений в единую автоматизированную систему технического осмотра, диагностическая карта по результатам такого технического диагностирования может быть сформирована в единой автоматизированной системе технического осмотра в течение 24 часов с момента возникновения технических неисправностей. При этом количество диагностических карт, сведения о которых передаются в единую автоматизированную систему технического осмотра, не может превышать число диагностических линий, сведения о которых включены в реестр операторов технического осмотра», — говорится в тексте поправок.

При наличии технической невозможности, препятствующей передаче сведений в единую автоматизированную систему технического осмотра, продолжающейся более четырех часов, технический осмотр не проводится до момента устранения технической неисправности, следует из документа.

Повторный техосмотр

Повторный технический осмотр в случае его проведения у того же оператора технического осмотра в срок не позднее чем двадцать календарных дней со дня проведения предыдущего технического осмотра заключается в проведении технического диагностирования только в отношении тех показателей, которые согласно диагностической карте при проведении предыдущего технического осмотра не соответствовали обязательным требованиям безопасности транспортных средств, отмечается в законопроекте.

В случае, если транспортное средство представлено для проведения технического осмотра позднее двадцати календарных дней со дня проведения предыдущего технического осмотра, такой технический осмотр проводится в полном объеме.

Диагностическая карта

По итогам проведения техосмотра автовладельцу выдается диагностическая карта.

Диагностическая карта формируется в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра по окончании проведения технического осмотра. Она хранится в единой автоматизированной информационной системе техосмотра не менее пяти лет.

По запросу оператор может выдать выписку из диагностической карты на бумажном носителе.

При этом «сведения диагностической карты по запросу лица, предоставившего транспортное средство для проведения технического осмотра, размещаются в его личном кабинете в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (на портале госуслуг).

Аннулирование диагностических карт

Диагностические карты, подтверждающие допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, в отношении которых не проводился техосмотр или выявлены несоответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств, аннулируются в порядке, установленном правительством РФ.