Москва, 10 августа, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Президенты России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана на пятом каспийском саммите, который пройдет 12 августа в Актау (Казахстан), подпишут Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщается 10 августа на сайте Кремля.

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«Центральным событием станет подписание на высшем уровне Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась с 1996 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, главы государств в рамках встречи подпишут ряд пятисторонних межправительственных документов, а также рассмотрят ключевые аспекты сотрудничества на Каспии в разных сферах.

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Напомним, в конце июня 2018 года президент России Владимир Путин принял предложение правительства РФ о подписании Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Проект предполагает сохранение баланса вооруженных сил прикаспийских государств в регионе. Кроме этого, в Каспийском море будут ходить суда только под флагами прикаспийских государств.

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