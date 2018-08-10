Москва, 10 августа, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Фактически на отечественном валютном рынке сейчас преобладает паника. Причины прежние — это новые санкции со стороны США в отношении России. Но теперь масла в огонь подливают российские чиновники. Новые санкции против России — это экономическая война, и Москва будет отвечать всеми способами, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Кроме того, помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять 514 млрд рублей сверхдоходов у металлургических, горнодобывающих и химических компаний, разработав спецмеханизм в рамках налоговой системы. На этом фоне акции металлургов попали под распродажи.

«Пара доллар/рубль сегодня, 10 августа, снова обновила вчерашний уровень, торгуется уже выше 66. Однако это еще не предел. На панике доллар может продолжить рост до 70 рублей, при этом техника сейчас не работает. Возможно, стабилизация курса начнётся после выходных, когда страсти утихнут, но при условии, что не будет новых подробностей относительно санкций или других громких заявлений», — считает эксперт.

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