Анапа, Краснодарский край, 10 августа, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Водоснабжение в Анапе, где 8 августа произошла крупная авария на водоводе, восстановлено, сообщает 10 августа пресс-служба городской администрации со ссылкой на отчет руководителя «Водоконала» Ярослава Царевского.

(сс) Gabriel Rocha Питьевая вода

«Вода в дома анапчан начала поступать в 4:00 (мск) утра», — говорится в сообщении.

Вместе с тем Царевский отметил, что есть единичные обращения жителей о том, что воды в домах нет, однако это уже ответственность управляющих компаний. Сама система централизованного водоснабжения в городе работает в штатном режиме, отметили в пресс-службе.

Напомним, авария произошла около 04:00 8 августа на водоводе 1200 мм. Ремонтные работы на магистральном водоводе завершились вечером того же дня. Накануне проводились работы по наполнению резервуаров чистой водой.