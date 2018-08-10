Исламабад, 10 августа, 2018, 11:03 — ИА Регнум. В пакистанской провинции Синдх за последние 18 часов от недоедания умерли трое детей, сообщает 10 августа Geo TV.

Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США Младенец

Трагедия произошла в местной больнице. От голода скончались двое новорожденных и один годовалый ребенок.

Напомним, регион Синдх испытывает сложности с продовольствием и медицинским обслуживанием. По данным министерства здравоохранения, здесь ежегодно умирает 1 тыс. 500 детей из-за недоедания, различных инфекций и отсутствия должной медицинской помощи.