Киншаса, 10 августа, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Медицинские служащие в Демократической Республике Конго (ДРК) начали вакцинацию населения от вируса Эбола, сообщает 10 августа Nature.com.

(сс)GDJ Вакцина

Профилактические мероприятия осложняются боевыми действиями в регионе на востоке страны. По данным, приведенным на 7 августа, уже 36 человек скончались от действий вируса.

Напомним, с 1976 года в ДРК это уже десятая вспышка эпидемии Эбола. Однако на востоке страны, где действуют десятки вооруженных группировок, она началась впервые.