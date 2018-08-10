Петропавловск-Камчатский, 10 августа, 2018, 08:13 — ИА Регнум. Глава правительства России Дмитрий Медведев сравнил пенсионную реформу в России с «горьким, но необходимым лекарством». Об этом российский премьер-министр заявил 10 августа в ходе беседы с работниками Кроноцкого заповедника на Камчатке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведев и пенсионная реформа

«Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения», — прокомментировал Медведев готовящиеся изменения в пенсионном законодательстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев рассказал, что в России может быть введено уголовное наказание за увольнение с работы пожилых сотрудников. По его мнению, ужесточение ответственности за увольнение указанной категории работников гарантирует их от безработицы в случае внедрения в России пенсионной реформы.

Читайте также: Медведев: от увольнения пожилых сотрудников убережёт Уголовный кодекс РФ