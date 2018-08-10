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Медведев: от увольнения пожилых сотрудников убережёт Уголовный кодекс РФ

Политика

Ужесточение ответственности за увольнение указанной категории работников гарантирует их защиту от безработицы

Медведев: от увольнения пожилых сотрудников убережёт Уголовный кодекс РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Петропавловск-Камчатский, 10 августа 2018, 07:55 — REGNUM  В России может быть введено уголовное наказание за увольнение с работы пожилых сотрудников, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев во время своего пребывания на Камчатке.

По мнению российского премьер-министра, ужесточение административной и введение уголовной ответственности за увольнение указанной категории работников гарантирует их защиту от безработицы в случае внедрения в России пенсионной реформы.

«Сейчас готовятся предложения вплоть до введения жесткой административной и уголовной ответственности за увольнение таких работников», — цитирует издание слова Медведева.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа Центризбирком России признал соответствующими закону формулировки сразу трёх вопросов, предложенных для референдума по внесению изменений в пенсионное законодательство.

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Пенсионная реформа
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