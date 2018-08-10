Вашингтон, 10 августа, 2018, 07:58 — ИА Регнум. С помощью новых антироссийских санкций Вашингтон намерен добиться от Москвы «более надлежащего поведения», заявила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Санкции — это тот путь, которым мы пытаемся побудить правительство к лучшему поведению», — заявила на брифинге Науэрт.

По ее словам, у Вашингтона особый подход к каждой отдельно взятой стране в мире в вопросе санкций, а ограничительные меры являются «эффективным инструментом».

Напомним, 8 августа государственный департамент США объявил о введении новых антироссийских санкций в связи с «делом Скрипалей». Санкции начнут действовать с 22 августа. Так, очередные ограничительные меры могут коснуться российских госбанков, а также некоторых важных отраслей экономики РФ.

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