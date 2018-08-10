Петропавловск-Камчатский, 10 августа, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Властям Российской Федерации необходимо будет реагировать на возможное усиление санкций со стороны США, которые можно будет назвать объявлением «экономической войны». Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.

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По словам председателя правительства РФ, ограничительные меры Вашингтона можно будет назвать «объявлением экономической войны», если последует что-то типа «запрета деятельности банков или использования той или иной валюты».

Медведев добавил, что российская сторона будет вынуждена реагировать на действия «американских друзей» экономическими, политическими и иными методами.

Как передавало ИА REGNUM, с 22 августа власти США намерены ввести новый пакет антироссийских санкций из-за дела об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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