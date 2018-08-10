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США хотят при помощи санкций «воспитать» Россию

Политика

Сейчас это один из главных инструментов внешней политики США

США хотят при помощи санкций «воспитать» Россию
Санкции дяди Сэма

Вашингтон, 10 августа 2018, 02:44 — REGNUM  Санкции являются эффективным инструментом для изменения поведения другой страны в нужное русло, заявила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт на брифинге.

«Правительство США считает, что санкции это очень эффективный инструмент, чтобы заставить другие государства сесть за стол переговоров или побудить их к изменению своего поведения. Это единственный инструмент, который у нас есть, и он очень мощный», — заявила она.

Также Науэрт подчеркнула, что способы влияния на каждую страну США выбирают с учетом местной специфики

Напомним, 8 августа США заявили о введении нового пакета антироссийских санкций с 22 августа. Новые санкции США связывают с якобы участием России в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В первую очередь предполагается, что санкции должны ударить по государственным банкам России и по важным отраслям российской экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия») заявил, что в ответ на американские санкции стоит принять симметричные меры, например, в сфере поставок оборудования и сырья для аэрокосмических программ США.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме в ответ на санкции предложили ударить по ракетам

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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