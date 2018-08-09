Вашингтон, 10 августа, 2018, 02:44 — ИА Регнум. Санкции являются эффективным инструментом для изменения поведения другой страны в нужное русло, заявила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт на брифинге.

Санкции дяди Сэма

«Правительство США считает, что санкции — это очень эффективный инструмент, чтобы заставить другие государства сесть за стол переговоров или побудить их к изменению своего поведения. Это единственный инструмент, который у нас есть, и он очень мощный», — заявила она.

Также Науэрт подчеркнула, что способы влияния на каждую страну США выбирают с учетом местной специфики

Напомним, 8 августа США заявили о введении нового пакета антироссийских санкций с 22 августа. Новые санкции США связывают с якобы участием России в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В первую очередь предполагается, что санкции должны ударить по государственным банкам России и по важным отраслям российской экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия») заявил, что в ответ на американские санкции стоит принять симметричные меры, например, в сфере поставок оборудования и сырья для аэрокосмических программ США.