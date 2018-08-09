Москва, 10 августа, 2018, 01:59 — ИА Регнум. Концерн «Тракторные заводы» передан госкорпорации Ростех, сообщил журналистам глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

По словам главы ВЭБа, решение по концерну принято 9 августа — после того, как был оценен долг «Тракторных заводов» перед банком. Долг и само предприятие переходит Ростеху.

«Затем Ростех определит частного инвестора для гражданского дивизиона КТЗ, — сказал Шувалов. — Люди будут успокоены, появятся дополнительные возможности для рабочих мест».

По словам Шувалова, теперь произойдет финансовое оздоровление всей группы, все долги реструктуризируют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Чемезов, глава Ростеха, заявил об опасности остановки производства «Тракторных заводов» (КТЗ) в связи с переоценкой его задолженности перед ВЭБом, которая превышает 80 млрд рублей.

Напомним, Ростех является стратегическим партнёром ВЭБа по управлению активами тракторного концерна, сконцентрировав основное внимание на военной тематике. Что касается гражданской тематики, то в качестве партнёра предложено АО «Трансмашхолдинг». Напомним, в состав основных производственных активов КТЗ входят 14 предприятий машиностроительного профиля, расположенных, в частности, в Алтайском крае, Карелии, Мордовии, Чувашии, Владимирской, Волгоградской, Курганской и Липецкой областях. В прошлом году ВЭБ обратился в Арбитражный суд Чувашии с иском о банкротстве ряда предприятий концерна.