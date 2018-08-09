Москва, 10 августа, 2018, 01:22 — ИА Регнум. По прогнозу синоптиков, днем 10 августа в Москву вернется жара, сообщает пресс-служба столичного МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк Горького

В ночь с 9 на 10 августа температура воздуха составит от +12 до +14 градусов. А днем 10 августа воздух прогреется до +26 … +28 градусов Цельсия. Ожидается небольшая облачность без осадков и слабый ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, на выходные дни 11 и 12 августа температура воздуха в Москве будет около 29 градусов тепла, осадков не ожидается. А с 13 августа начнется небольшое похолодание — температура воздуха не поднимется выше +20…25 °С.