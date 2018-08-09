Севилья, Испания, 10 августа, 2018, 00:38 — ИА Регнум. 9 августа на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Севилья» и «Жальгирис». Противостояние завершилось минимальной победой испанского клуба.

Футбол

Единственный мяч на 34-й минуте шикарным ударом со штрафного забил центральный атакующий полузащитник национальной сборной Аргентины Эвер Банега — 1:0.

Статистика команд («Севилья» / «Жальгирис»)

Удары 26/7

Удары в створ ворот 10/4

Процент владения 59%/41%

Нарушения 8/8

Угловые 12/0

Стартовые составы команд на матч:

«Севилья»: Вацлик, Каррису, Ньяньон, Беррокал, Амаду, Нолито, Банега, Видаль, Арана, Пехино, Бен-Йеддер.

«Жальгирис»: Барткус, Слийнгард, Мбодж, Томич, Баравикас, Благожевич, Антал, Миколиунас, Манзорро, Шимкович, Огана.

Бригада арбитров: Бойан Панджич | Магнус Сьоблом | Микаэл Халин | К. Сьоберг.

Желтые карточки: Мбодж — 59, Шимкович — 64.

Голы: Банега 34 — 1:0.