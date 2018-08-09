Санкт-Петербург, 9 августа, 2018, 21:40 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко встретился с сенатором конгресса США Рэндом Полом в Северной столице. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

Сергей Иванов. Приезд иностранцев в Россию. XVII век. 1901

Представитель Республиканской партии и штата Кентукки, Рэнд Пол впервые посетил Северную столицу России, но уже побывал в Эрмитаже и Петергофе.

Георгий Полтавченко в беседе с американцем признал, что отношения между США и Россией уже не те, что прежде — даже торговый оборот значительно снизился за последние годы. Однако, подчеркнул градоначальник, в Петербурге по-прежнему работают несколько крупных американских компаний, а город настроен на сотрудничество с Соединенными Штатами. Наиболее плодотворной кооперация окажется в сфера здравоохранения, высшего образования, культуры и туризма, считает Полтавченко. По его мнению, рядовые петербуржцы не перестали интересоваться американскими обывателями, и наоборот.

«Думаю, интерес простых граждан друг к другу, к посещению наших государств как раз и является залогом будущих успешных взаимоотношений. Такие страны, как Россия и США, должны находить общий язык, от них многое зависит в мире. Нам необходимо способствовать тому, чтобы это сотрудничество строилось на основании взаимного доверия и взаимопонимания», — заметил Полтавченко.

Сенатор Пол отметил, что приехал в Россию для того, чтобы возобновить открытый и конструктивный диалог между странами, в том числе на уровне законодательной власти. Он считает, что большую роль в этом сыграет культурный и творческий обмен. Сенатор также особо обратил внимание на значение взаимодействия России и США в вопросах борьбы с терроризмом.

Георгий Полтавченко пригласил Рэнда Пола и американских коллег принять участие в Международном петербургском культурном форуме, где, может быть, даже запланируют отдельную российско-американскую площадку.