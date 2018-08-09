Пекин, 9 августа, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Китайский комитет по контролю над ценными бумагами (ККЦБ) начал политику смягчения ограничений на иностранные инвестиции в секторе ценных бумаг; целью провозглашается проведение структурной реформы и открытие рынков капитала в интересах ускорения развития экономики страны, сообщает 9 августа Синьхуа.

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В стране теперь разрешается 51-процентная иностранная собственность для брокерских компаний, фьючерсных дилеров и компаний по страхованию жизни; полностью ограничения в этом секторе будут сняты к 2012 году.

Отдельно подчеркивается, что ускорится подготовка к запуску стратегической программы соединения Лондонской и Шанхайской фондовых бирж, на что отводится время сроком в один год.

Отметим, что это свидетельствует о значительном продвижении планов стратегического партнерства Китая и Великобритании, контакты между которыми на разных уровнях, включая высший, резко активизировались с весны 2018 года.