Пекин, 9 августа, 2018, 19:08 — ИА Регнум. В получении взяток обвиняется высокопоставленный чиновник, бывший заместитель председателя комиссии по делам образования, науки, культуры и здравоохранения ВСНП 12-го созыва Ван Саньюнь, который также в разное время занимал посты заместителя секретаря комитета КПК провинции Гуйчжоу (юго-запад страны), председателя правительства провинции Аньхой (восточный Китай), секретаря комитета КПК провинции Ганьсу (северо-запад КНР), сообщает 9 августа Синьхуа со ссылкой на верховную народную прокуратуру КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Сообщается, что прокурорами обнаружены еще два крупных чиновника-взяточника — бывший заместитель председателя провинции Аньхой Чжоу Чуньюй и бывший генеральный директор государственной химической компании Sinochem Group Цай Сию.

Первый предстанет перед судом, кроме взяточничества, за сокрытие оффшорных счетов, злоупотребление властью и торговлю инсайдерской информацией; второй — за злоупотребление служебными полномочиями в интересах третьих лиц в период пребывания в должности старшего вице-президента нефтяной и химической корпорации Sinopec.