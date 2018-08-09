Идлиб, Сирия, 9 августа, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Ресурс Al-Masdar News сообщил, что сирийская разведка опубликовала видео, на котором подробно видно расположение стратегически важной базы исламистов в провинции Идлиб.

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По данным «Сил Тигра», элитной дивизии Сирийской арабской армии, оперативник из разведки ВВС Сирии получил кадры знаменитой базы, используемой «Хаят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Гарем. Также было заявлено, что все передвижения, укрепления и базы этой группировки находятся под бдительным наблюдением сирийских разведчиков из ВВС.

Это видео было выпущено в связи с операцией «Хайят Тахрир Аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по обеспечению безопасности, которая, как предполагается, нацелена на выявление разведывательных источников правительственных сил в южной части провинции Идлиб. С момента начала этой операции боевики группировки арестовали не менее тридцати человек, о их судьбе ничего неизвестно.

Интенсивный сбор информации, как правило, предшествует наступательным действиям. Наличие подробной информации об инфраструктуре обороны боевиков позволит сирийской армии быстро уничтожить укрепления, боевую технику и живую силу исламистов.