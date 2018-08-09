Милан, Италия, 9 августа, 2018, 17:00 — ИА Регнум. У посетителей миланских кинотеатров Beltrade появится возможность купить билет и оставить его для мигранта или беженца, сообщает La Repubblica в четверг, 9 августа.

Кинопроектор

Система будет действовать по аналогии с «подвешенным кофе»: посетитель сможет оплатить еще один билет, и он достанется тому, кто его попросит.

В администрации Beltrade отметили, что хотят таким образом поддержать мигрантов и беженцев в их интеграции в итальянское общество.