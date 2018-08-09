Туркестан, Казахстан, 9 августа, 2018, 16:57 — ИА Регнум. Мактааральский суд Туркестанской области приговорил двух сотрудников банка к семи годам лишения свободы за хищение средств вкладчиков в размере 120 млн тенге (22,1 млн рублей), передает 9 августа телеканал «Хабар 24».

Места лишения свободы

По делу о хищении средств проходило пять подозреваемых. Трое сотрудников банка получили условные сроки. Судом установлено, что пять сотрудников банка создали преступную схему хищения денег. В течение трех лет они подделывали подписи вкладчиков, присваивая деньги.

Напомним, в августе 2017 года правоохранительные органы Казахстана начали досудебное расследование в отношении сотрудников Мактааральского филиала одного из казахстанских банков.

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