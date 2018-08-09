Москва, 9 августа, 2018, 16:11 — ИА Регнум. На гражданку России Марию Бутину, которая подозревается в США в работе иностранным агентом, постоянно оказывается неприкрытое давление. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«На россиянку неприкрыто оказывается психологическое давление, постоянно устраиваются обыски в камере, не оказывается медицинская помощь, вводятся различные ограничения, которые при этом не затрагивают других заключённых», — заявила Захарова.

В МИДе считают, что все эти шаги представляют собой не что иное, как попытку «просто-напросто заставить Бутину признать свою вину».

«Все обвинения против нашей гражданки носят явно надуманный характер. Очевидна политическая подоплёка всего дела, которое пытаются сфабриковать и выстроить вокруг вырванных из контекста сообщений в социальных сетях», — подчеркнула Захарова.

Мария Бутина была арестована 15 июля в США по обвинению в деятельности в качестве «агентства российского правительства». По совокупности предъявленных обвинений гражданке РФ грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее защита Бутиной согласилась с требованием стороны обвинения о закрытии доступа к материалам по делу.