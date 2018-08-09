Санкт-Петербург, 9 августа, 2018, 13:04 — ИА Регнум. В Петербурге через интернет продают редкого крокодила. За самку черного парагвайского каймана по имени Матильда владельцы просят 650 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Publicdomainpictures.net Крокодил

Матильде 5 лет, она весит 8 кг при длине в 135 см. Каким образом крокодил попал к петербурженке, которая сейчас хочет от него избавиться, не уточняется. Каймана продают «под ключ»: со специальными террариумом и тумбой, а также всем необходимым для содержания.

«Крокодил очень активный, реагирует на любое взаимодействие. <…> Крокодил очень красивый и необычный, будет прекрасным украшением дома, ресторана или офиса», — объясняет продавец. Кормить Матильду полагается раз в неделю говядиной или курицей, иногда можно давать рыбу.

Заметим, в Государственную Думу внесен законопроект о запрете содержания диких зверей в домашних условиях. Профильный комитет уже одобрил документ. Содержание потенциально опасных диких животных, приобретенных до 1 июля 2019 года, предполагает обязанность владельца в обязательном порядке зарегистрировать животное. То же самое должны будут сделать владельцы собак потенциально опасных пород.

По мнению экспертов, для должного учета и контроля за «хозяевами» подобных питомцев необходимо запретить и продажи таких животных. По словам специалистов, как правило, диких зверей перекупают с «черного рынка», отбирая у убитых матерей, либо разводят в неволе для коммерческих целей. Так, в Барнауле недавно кайман вырос в домашних условиях, и владельцы стали искать возможность сдать его в приют. По мнению зоозащитников, необходимо также регулировать использование диких животных в «рекреационных» целях вроде контакнтных зоопарках, где зверей содержат в неприемлемых условиях.