Москва, 9 августа, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов обратился к премьер-министру России и главе наблюдательного совета Внешэкономбанка Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить остановки производства концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) в связи с переоценкой его задолженности перед ВЭБ, сообщает РБК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бизнес

Агентство ссылается на письмо Чемезова к Медведеву от 23 июля, подлинность которого, как сообщается, подтвердил источник, близкий к правительству.

В письме указывается, что долги КТЗ превысили 100 млрд рублей, из которых более 80 млрд являются задолженностью перед Внешэкономбанком. С целью сохранения производственного потенциала ключевых предприятий КТЗ в «Ростехе» приняли решение привлечь в качестве частного инвестора группу «Транспортные компоненты», структуру «Трансмашхолдинга».

При этом «Ростех» и ВЭБ договорились, что банк уступит права требования к предприятиям КТЗ связанной с «Ростехом» структуре «Литейное производство». Взамен Внешэкономбанк должен был получить два простых беспроцентных векселя, обеспеченных поручительством структур «Ростеха» и «Трансмашхолдинга».

По оценке ВЭБ, стоимость уступаемых требований составила 5,4 млрд рублей. Однако позднее на заседании рабочей группы ВЭБ было принято решение изменить уже согласованную схему сделки и повторно оценить рыночную стоимость уступаемых прав требований.

Глава «Ростеха» в письме отмечает, что это сдвинет сроки реализации сделки, что, в свою очередь, «приведет к переходу предприятий в конкурсное производство и утрате контроля над операционной деятельностью как со стороны Внешэкономбанка, так и со стороны «Ростеха», полной остановке производства».

Отмечается, что решение о сделке было принято Внешэкономбанком ещё до назначения его руководителем бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова.

Напомним, Ростех выступает стратегическим партнёром ВЭБа по управлению активами концерна «Тракторные заводы» (КТЗ). Госкорпорация сконцентрировала основное внимание на военной тематике. Что касается гражданской тематики, то в качестве партнёра предложено АО «Трансмашхолдинг».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в состав основных производственных активов КТЗ входят 14 машиностроительных предприятий, расположенных в восьми регионах (Алтайский край, Карелия, Мордовия, Чувашия, Владимирская область, Волгоградская область, Курганская область, Липецкая область). В прошлом году государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», которая является главным кредитором КТЗ, обратилась в Арбитражный суд Чувашии с иском о банкротстве ряда предприятий концерна.

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