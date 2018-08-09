Вашингтон, 9 августа, 2018, 10:03 — ИА Регнум. 31 303 человека были арестованы в июле при попытке нелегально пересечь южную границу США, сообщает агентство Prensa Latina со ссылкой на заявление департамента национальной безопасности США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Этот показатель на 8% меньше, чем июньский: тогда было остановлено 34 095 человек, и еще больше в мае — 40 333. Число несопровождаемых взрослыми несовершеннолетних также снизилось до 4 тыс. в июле против 5 тыс. в июне.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа объявила о «нулевой толерантности» в отношении нелегальных мигрантов. Чаще всего южную границу США незаконно пересекают мексиканцы и жители Северного треугольника Центральной Америки — Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.

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