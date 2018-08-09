Каракас, 9 августа, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Венесуэльская авиакомпания Aeropostal возобновила свою работу 8 августа, сообщает агентство AVN.

Aero Icarus Самолёт авиакомпании Aeropostal

«Aeropostal возобновляет пассажирские перелеты из международного аэропорта Майкетии имени Симона Боливара с рейсом Каракас — Гавана. Мы продолжаем укреплять венесуэльский воздушный сектор», — сообщил Национальный институт гражданской авиации Венесуэлы в Twitter.

Церемонию возобновления работы авиакомпании посетили представители института, глава Aeropostal и министр транспорта Иполито Абреу.

Компания Aeropostal была основана в 1929 году. Из-за экономического кризиса осенью 2017 года она прервала свою деятельность.

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