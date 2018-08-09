Биробиджан, 9 августа, 2018, 06:19 — ИА Регнум. Мэра Биробиджана Евгения Коростелёва, которого горожане пытались ловить, чтобы поведать ему о городских проблемах, могут уволить по настоянию прокурора области. Главу подвела любовь к мотоциклам — прокуратура ЕАО обнаружила, что градоначальник областной столицы является руководителем и учредителем некоммерческой организации, занимающейся техобслуживанием и ремонтом мотоциклов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Биробиджана Мэр Биробиджана Евгений Коростелёв

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Как выяснили сотрудники прокуратуры ЕАО, Евгений Коростелёв нарушил установленный действующим законодательством РФ запрет на участие главы муниципального образования в управлении некоммерческой организацией. Это, как утверждает прокуратура, является веским основанием для удаления мэра с должности и отправки его в отставку.

Прокурорская проверка установила, что Евгений Коростелёв, назначенный мэром Биробиджана в июне 2015 года решением Городской думы, одновременно является президентом и одним из учредителей некоммерческой организации, занятой техобслуживанием и ремонтом мотоциклов.

«Должностным лицом — мэром Биробиджана — меры по соблюдению антикоррупционного запрета не приняты. С момента вступления в должность и до настоящего времени он продолжает исполнять обязанности руководителя некоммерческого партнерства. Несоблюдение предусмотренных законодательством ограничений и запретов является основанием для удаления главы Биробиджана в отставку», — сообщили в прокуратуре ЕАО.

Прокурор города Биробиджана Роман Якунин внес в Городскую думу представление об устранении нарушений закона и причин, им способствующих. Представление прокурора внесено и главе областного центра с аналогичным требованием — немедленно устранить нарушения закона.

Будет ли Евгений Коростелёв уволен или депутаты Гордумы «простят» ему «невинную» шалость — пока не ясно. В социальных сетях жители областной столицы выражают горячее желание больше никогда не видеть Коростелёва в кресле градоначальника.

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«Почему прокуратура не сделала этого сразу?! Почему три года ждали? Непонятно!».

«Давно пора байкера в отставку отправить! Клоун, а не мэр! И всех его подружек из администрации тоже выгнать!».

«Да с него — как с гуся вода. И плевал он на прокуратуру».

«Опять депутаты забыли знаниями закона обзавестись. Как они работают в Гордуме без знания и понимания законодательства?! Лишь бы влезть, а там трава не расти. Этого мэра назначили без учета мнения жителей города. Увольнять его надо в связи с утратой доверия. И это будет лучшая новость. 5 человек достойных можно найти среди нескольких тысяч жителей города. Или можно разделить должность на две: мэра города нанять из какого-то успешного региона, а главу муниципалитета выбрать».

«Не верю, что горпрокурор ничего не знал. Просто Коростелев же — член партии Единая Россия. Вот его и не трогали. А прокурору области надо назначить служебную проверку в городской прокуратуре».

«Коростелёва пусть лучше сейчас уберут, срочно, чем зимой за срыв отопительного сезона!».

«Давно пора его прогнать! Что это за мэр, который от людей удирает?! Позорище!».

«Пусть заодно уже и губернатора Левинталя прихватят — от него тоже пользы никакой нет», — пишут биробиджанцы в социальных сетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии давно растёт недовольство работой как областной, так и городской власти. Многочисленные нарекания жителей вызывает состояние ЖКХ — старая ТЭЦ дышит на ладан, минувшей зимой постоянно выходила из строя, оставляя тысячи людей без тепла в мороз. Но особенные претензии жителей вызывает деятельность мэра Биробиджана Евгения Коростелева. Сами биробиджанцы называют региональную столицу «бомжатником» за чрезвычайно неухоженный вид. Жители аварийных домов пытались вызвать Коростелева на встречу, мэр обещал быть, люди собрались, но мэр Коростелев сначала заблудился в собственном городе, расположения улиц в котором знает очень плохо, а когда люди поехали и сопроводили его к месту встречи, попросту сбежал.

Из правительства ЕАО один за другим увольняются специалисты.

Известный израильский публицист и постоянный автор ИА REGNUM Авигдор Эскин полагает, что ЕАО вообще необходимо ликвидировать «как пережиток советской эпохи». С ним согласен член общественно-политического и социально-экономического совета при губернаторе Хабаровского края и житель ЕАО Олег Белозеров, однако он убежден, что ликвидировать ЕАО необходимо не политическим или историческим, а по экономическим основаниям — как самостоятельный субъект ЕАО нежизнеспособна.

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