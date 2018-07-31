Правительство ЕАО разбегается по собственному желанию: кто работать будет?

Биробиджан, , 11:03 — REGNUM Из правительства Еврейской АО бегут чиновники. В июле по собственному желанию ушли сразу пять специалистов. Граждане недоумевают: кто будет работать и в чем причина «бегства»? — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В июле сразу пять чиновников, занимающих руководящие посты в правительстве ЕАО, подали заявления об отставке. Ушел начальник управления ЖКХ и энергетики правительства ЕАО Александр Корж, ушел председатель Комитета по управлению государственным имуществом Андрей Трубачев, покинула свой пост начальник управления занятости населения правительства ЕАО Инна Задоя.

В отставку ушла заместитель начальника юридического управления аппарата губернатора и правительства ЕАО Кристина Шишкова.

Как стало известно газете «Время Биробиджана», с 10 августа уходит в отставку начальник отдела анализа, мониторинга и взаимодействия со СМИ управления по внутренней политике Екатерина Ртищева.

Все чиновники написали заявления «по собственному желанию».

«Уход из правительства сразу нескольких грамотных специалистов может говорить только об одном: о неспособности губернатора Александра Левинталя создать работоспособную команду. Страшно представить, что будет с областным правительством, если чехарда с кадрами продолжится», — написало издание.

В социальных сетях жители высказывают ставшее уже привычным негодование по поводу деятельности губернатора Александра Левинталя:

«Все оттуда валят. Я общаюсь с людьми из правительства, говорят, что работать просто невозможно».

«Эх, жаль! Такие специалисты ушли, столько лет проработали! Левинталь, делай выводы!»

«Область разваливается на глазах. Нас, наверное, скоро присоединят к кому-нибудь. А ребята, что ушли, — молодцы. Думаю, такие специалисты без работы не останутся. А батрачить на Левинталя с таким отношением никто не хочет».

«Главная по СМИ, Екатерина Ртищева тоже уходит, что понятно: с такими новостями, как у нас, очень трудно «держать лицо».

«В шоке. Впервые такое наблюдаю. Правительство эвакуируется. Скоро там никого не останется!» — пишут биробиджанцы в социальных сетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЕАО представляет собой ярчайший пример региона, который и возник «впопыхах», и живет «как попало». До 1993 года Еврейская автономная область была, как и положено любой автономии, частью Хабаровского края. Но после распада СССР, уже в 1993 году, на волне всеобщей тяги к независимости, порой даже независимости от здравого смысла, ЕАО выделили в самостоятельный субъект РФ. При этом в своем названии ЕАО сохранила слово «автономная», что само по себе нонсенс: «автономия» — всегда часть чего-то. Совсем скоро перестало соответствовать здравому смыслу и еще одно слово в наименовании региона: «еврейская» — как только рухнул «железный занавес», почти все евреи собрали чемоданы и уехали в Израиль. Сегодня титульного населения в области осталось не более 1%.

ЕАО — беднейший регион Дальнего Востока и РФ, четверть населения там живет за чертой бедности. В ужасном состоянии находится вся коммунальная инфраструктура. Жители столицы ЕАО, Биробиджана, называют свой город «бомжатником» за неустроенность и грязь.

Известный израильский публицист и постоянный автор ИА REGNUM Авигдор Эскин призвал «упразднить ЕАО» и тем самым «покончить с советским прошлым».

Однако как самостоятельный субъект ЕАО возникла не в советское время, а уже, как говорилось, после распада СССР. Советское же время старожилы вспоминают очень тепло. Но в любом случае создавать «еврейскую автономию» на северах было не слишком разумным и вообще — малообъяснимым шагом.

Эксперт ИА REGNUM, член совета по общественно-политическим и социально-экономическим вопросам при губернаторе Хабаровского края Олег Белозеров считает, что упразднить ЕАО нужно, но не по политическим, а по экономическим причинам: как самостоятельный субъект область нежизнеспособна.