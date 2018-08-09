Улан-Батор, 9 августа, 2018, 04:42 — ИА Регнум. Группа китайских экспертов прибудет на следующей неделе в Монголию для защиты медведей, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Hunter J. Causey Мазаалай

Группа состоит из семи экспертов Китайской академии лесничества, которые проведут полевые исследования в середине августа в природном заповеднике на юго-западе Монголии, который является домом для гобийских бурых медведей, или мазаалаев.

Мазаалай в основном ест ягоды, корешки и другие растения, насекомых и иногда грызунов. В настоящее время популяция этого редкого медведя составляет всего 22−31 особь. Он является одним из редчайших видов в мире из-за недостатка еды и жестких климатических условий. Ареал их обитания и водные ресурсы драматическим образом сократились с 50--60-х годов прошлого века в связи с климатическими изменениями.

В апреле 2018 года Китай и Монголия подписали соглашение о технической помощи сроком на три года, в рамках которого Поднебесная выделит 100 млн юаней ($16,1 млн). Ранее правительство Монголии и неправительственные организации предпринимали множество мер по защите мазаалая. В 2014 году правительство приняло национальную программу его спасения. Она подразумевает поставку 20 тонн продуктов питания для медведя на 27 станций кормежки в пустыне Гоби ежегодно.