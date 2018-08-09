Нижний Новгород, 9 августа, 2018, 04:19 — ИА Регнум. Законодательное собрание Нижегородской области, депутаты которого на одном из последних заседаний поднимали вопрос низкой явки своих коллег на заседания комитетов, и как следствие, имели претензии к качеству их работы народными избранниками, закупает три телевизора. Аукцион пройдёт 20 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

espensorvik Телевизор

По условиям тендера закупка проводится за счёт областного бюджета, общая начальная цена — 63 тыс. рублей при цене за один телевизор 21 тыс. рублей. Закупка проводится у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

В техзадании уточняется, что диагональ экрана должна быть не менее 40 дюймов, разрешение не менее 1920 на 1080, углы обзора не менее: по горизонтали — 178, по вертикали — 178.

«Наличие цифрового тюнера DVB-T2. Наличие встроенной акустики. Мощность акустики не менее 2×8 Вт. Поддержка HDTV FULL HD (1080p). Количество портов HDMI — не менее двух, медиаплеер USB», — уточняется в документации.

Напомним, ранее Заксобрание области выразило намерение потратить почти 1 млн рублей на работы по функциональному и информационному наполнению, доработке модернизированной версии официального сайта. Начальная цена лота составляла 949 750 рублей, но в результате торгов, в которых участвовали пять компаний, услуга подешевела до 445 251,25 рубля. Контракт был заключён с ООО «Студия Веб-решений» из Белгорода.