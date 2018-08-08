Магас, 8 августа, 2018, 18:42 — ИА Регнум. В Ингушетии подвели итоги ЕГЭ. В целом в министерстве образования оценили положительно организацию и сам ход экзамена. Тем не менее, как и в прежние годы, были нарушения, хотя и значительно в меньшем объеме, чем раньше. Об этом доложил глава министерства Юсуп Костоев главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Среди основных нарушений — пронос на экзамен сотовых телефонов и шпаргалок. За нарушение порядка проведения экзамена получили взыскания 10 должностных лиц. Четверым из них вынесены выговоры, а шесть преподавателей уволены с занимаемых должностей.

Всего в 2018 году в Ингушетии сдавали ЕГЭ 2492 участника. По оценке минобра, в целом экзамены прошли на должном организационном уровне. Их результаты выше, чем в предыдущие годы. Наилучшие результаты выпускники показали при сдаче русского языка, обществознания, биологии и иностранного языка. Есть среди сдававших ЕГЭ и стобалльники — два выпускника, которые получили высший балл на экзамене по русскому языку.

Читайте также: В Ингушетии научились сдавать ЕГЭ: не повезло только 135 выпускникам

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году за нарушения на ЕГЭ лишился должности директор школы в ингушском селе Барсуки Али Джамбулатов. Он пытался помочь выпускникам своей школы при сдаче экзамена по математике и лишился не только должности, но и права вообще вести педагогическую деятельность и занимать руководящие посты.

Читайте также: За нарушения на ЕГЭ в Ингушетии уволили директора школы