Москва, 8 августа, 2018, 18:35 — ИА Регнум. Появление информации о том, будто в Хельсинки глава Белого дома получил от президента России Владимира Путина документ с предложениями, касающимися вопросов стратегической безопасности, могло быть и утечкой, и целенаправленным сливом, считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил 8 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Но слив кажется мне более реальным, — сказал Орлов. — Вообще в новой администрации Трампа ничего не держится. Очень много групп влияния. И они инициируют самые различные информационные сюжеты. Этот слив выгоден прежде всего американской администрации и самому Трампу, чтобы показать, что инициативы в сфере ограничения стратегических наступательных вооружений исходят от России, а США их рассматривают».

РФ в такой ситуации, как считает Орлов, выглядит в этой ситуации как вполне позитивно действующий игрок.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным американской газеты Politico, во время встречи президентов РФ и США американский лидер Дональд Трамп получил от президента РФ Владимира Путина документ с предложениями в сфере стратегической безопасности.

Если верить информации американского издания, записка, озаглавленная, как «Диалог по проблеме контроля над вооружениями», была передана Трампу в ходе двухчасовой беседы с глазу на глаз.

Сообщается, что Москва призвала продлить на пять лет действие договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который ограничивает ядерный потенциал стран, и заключить новый договор, который бы ограничил размещение оружия в космосе.

В Белом доме отказались комментировать подлинность этого документа.