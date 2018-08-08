Ташкент, 8 августа, 2018, 18:21 — ИА Регнум. В центре «Агроинновация» в Ташкентской области при содействии агентства США по международному развитию (USAID) был открыт демонстрационный яблоневый сад, сообщили 8 августа в пресс-службе посольства США в Узбекистане.

AvidInsight Рональд Рейган билдинг. USAID

Планируется, что в центре «Агроинновация» будет проходить подготовка специалистов по садоводству, включая производство, хранение и переработку фруктов и овощей. Отмечается, что центр создан при содействии корейского агентства по международному сотрудничеству.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня министерство юстиции Узбекистана и USAID подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого стороны разработают совместные проекты в области реформирования судебно-правовой системы.