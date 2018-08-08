Москва, 8 августа, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Государство с помощью в том числе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) могло бы удержать рост цен на бензин из-за увеличения ставки налога на добавленную стоимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

ФАС предупредил граждан о том, что с повышением ставки НДС с 2019 года вырастут и цены на бензин, как и стоимость других товаров, заявил журналистам замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Однако в антимонопольной службе уверены, что дестабилизации ситуации на рынке ожидать не стоит, его устойчивость будет обеспечена.

«Когда правительство повышало НДС, они должны были думать о последствиях. Совершенно очевидно, что скачок цен будет во всех отраслях экономики, в том числе и в топливной. И то, что это отразится на бензине, тоже было очевидно», — заявил Емельянов.

Депутат напомнил, что рост цен на бензин это не в первую очередь удар по потребителям, потому что цена на бензин заложена в стоимость всех товаров.

«Честно говоря, заявление ФАС — беспомощное и не очень понятное, потому что есть рычаги для того, чтобы не допустить такого повышения», — отметил Емельянов.

По его словам, правительство с помощью ФАС могло бы поставить жёсткие условия для нефтяных и топливных компаний по ограничению роста цен на бензин.

«Это довольно прибыльный бизнес и рентабельность его высока, если повышение НДС снизит их рентабельность, но позволит не повышать цены для потребителей и бизнеса, то это был бы хороший ход. От ФАС я бы ожидал более активной и более правопотребительской позиции, а не просто разведения руками», — подчеркнул Емельянов.

Как передавало ранее ИА REGNUM, накануне депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) внёс в нижнюю палату парламента законопроект о введении госрегулирования цен на бензин и дизтопливо. В частности, депутат предложил правительству РФ каждый год устанавливать предел, выше которого стоимость бензина не может расти.

Ранее Госдума приняла закон о повышении ставки НДС на 2 процентных пункта с 18% до 20%. Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года. По расчётам Центробанка РФ, из-за роста ставки НДС инфляция уже в 2018 году может оказаться выше целевых показателей (4%).