Москва, 8 августа, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Курс российского рубля упал до минимума к доллару США впервые с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже сегодня, 8 августа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Валюта

В ходе торгов за доллар США давали 65,06 рубля. Американская валюта с начала сегодняшних торгов подорожала на 1,6 рубля. Стоит отметить, что накануне на закрытии торгов доллар США стоил 63,49 рубля.

Если доллар превысит отметку в 65,06 рубля, то это будет уже максимум с 30 ноября 2017 года.

Евро также резко подорожал. На закрытии вчерашних торгов евросоюзная валюта стоила 73,65 рубля. Сегодня за евро уже дают 75,17 рубля.