Ташкент, 8 августа, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Узбекистан занял 119-е место в рейтинге скорости проводного интернета, поднявшись на семь пунктов. Об этом говорится в рейтинге Speedtest Global Index, опубликованном порталом Speedtest.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

По данным рейтинга, скорость проводного интернета составила 8,57 Мбит/с, а скорость мобильного интернета — 9,6 Мбит/с. По последнему показателю Узбекистан поднялся за месяц на четыре строчки и занял 110-е место.

Лидером рейтинга мобильного интернета стал Катар, а проводного — Сингапур.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на конец июля 2018 года скорость подключения к международным каналам интернета в Узбекистане увеличилась до 140,034 Гбит/с, что на 49% больше, чем в начале 2018 года.