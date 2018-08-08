Москва, 8 августа, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Россия определилась с политикой в отношении Абхазии, Южной Осетии и Грузии. И теперь нужно искать нормальные варианты действий для нормализации российско-грузинских отношений, считает шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что экс-глава госдепа США Кондолиза Райс в приватной беседе признала экс-президента Грузии Михаила Саакашвили виновником вооруженного конфликта в Южной Осетии.

Мировая политика находится в таком состоянии, что выбрасывается очень много различного рода заявлений. Не исключено, что США в ответ на интервью Сергея Иванова и Дмитрия Медведева о событиях в Южной Осетии августа 2008 года что-то скажут.

Но факт есть факт: Россия определилась с политикой в отношении Абхазии, Южной Осетии и Грузии. И теперь нужно искать нормальные варианты действий для нормализации российско-грузинских отношений.

Недавно замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что инициатива по восстановлению дипломатических отношений должна исходить, прежде всего, из Грузии. Поскольку именно Грузия разорвала дипотношения с Россией.

Образовался такой политический вакуум в Закавказье. Грузины пытаются заполнить его западным присутствием, но дело в том, что Запад неустойчивый, у него постоянно меняются векторы внешней политики.

Например, последние заявления президента США Дональда Трампа по Ирану — вполне возможно, что США потенциально рассматривают Грузию как плацдарм для ведения каких-либо боевых действий или оперативных действий в отношении Ирана.

Процесс развивается, и пока он настораживает.

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