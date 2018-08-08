Якутск, 8 августа, 2018, 11:30 — ИА Регнум. В Якутии массовое отравление рыбными консервами вылилось в уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении СКР 8 августа, следователи уже изъяли в магазине консервированную продукцию «Сайра», которая, по предварительным данным, стала причиной недомогания более десятка человек. Пробы направлены на микробиологическое исследование.

Ignotus the Mage Рыбные консервы

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«Также проводятся мероприятия по розыску и снятию с реализации данной партии консервов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее о регистрации 13 случаев пищевой токсикоинфекции, связанной с употреблением в пищу рыбных консервов, сообщило региональное правление Роспотребнадзора. По данным ведомства, с признаками отравления 13 человек, среди которых четверо несовершеннолетних, обратились с признаками отравления в Усть-Алданскую районную больницу.

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Все заболевшие связывают своё недомогание с употреблением в пищу рыбных консервов «Сайра натуральная с добавлением масла», произведенных в ООО «Производственная компания пищевик» (Санкт-Петербург).

На сегодня специалисты управления совместно с представителями правоохранительных органов уже проверили свыше 100 магазинов в заречных районах и городе Якутске. Всего было снято с реализации около 1,5 тыс. штук рыбных консервов. Проводятся дальнейшие мероприятия по розыску и снятию с реализации данной партии консервов.

Как сообщало ИА REGNUM, более двух десятков человек попали в больницу в результате массового отравления в Якутии в июне 2018 года. Это произошло в селе Хоро Верхневилюйского района. За медицинской помощью обратился 21 человек после школьного банкета для выпускников, который состоялся 10 июня. Как выяснилось, по окончании мероприятия взрослые унесли оставшиеся продукты домой и употребили их вместе с несовершеннолетними членами своих семей. У всех обратившихся к медикам была диагностирована острая кишечная инфекция. Следствие возбудило уголовное дело.