Прокуратура начала проверку после массового отравления в Якутии

Якутск, , 09:56 — REGNUM Прокуратура Усть-Алданского района Якутии начала проверку по факту госпитализации 10 человек с признаками отравления, сообщается 7 августа на сайте регионального надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры оценят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 августа в больницу Усть-Алданского района были госпитализированы 10 человек, в том числе трое детей с признаками отравления после употребления в пищу консервов.

По данному факту следователи также начали проверку, по результатам которой будет принято процессульное решение.

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