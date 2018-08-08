Лондон, 8 августа, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Журналиста Грэма Филиппса задержали полицейские после того, как он стал выкрикивать лозунги против НАТО во время выставки, организованной посольством Грузии в Великобритании. Об этом сообщила журналистам посол Грузии в Соединённом Королевстве Тамара Беручашвили.

Darko Dozet Граффити на улицах Нови-Сада во время бомбардировок НАТО в Югославии

По её словам, после того, как британский журналист стал скандировать лозунги против НАТО, его оперативно задержали правоохранители. В МИД Грузии подтвердили информацию о задержании журналиста, обвинившего власти Грузии в преднамеренном искажении фактов о конфликте в Южной Осетии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в комментарии департамента информации и печати МИД РФ к десятой годовщине августовских событий на Кавказе было отмечено, что силовые методы разрешения международных конфликтов и споров контрпродуктивны. Это, по мнению российского внешнеполитического ведомства, является главным уроком событий 2008 года в Южной Осетии.

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