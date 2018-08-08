Москва, 8 августа, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Ближайшие 12 месяцев будут для российской экономики неблагоприятными, считают 30% жителей России. Об этом говорится в опубликованном 8 августа отчете «Левада-центра».

Эдвард Мунк. Меланхолия. 1894-1896

Оптимистично настроены также 30% опрошенных, однако ранее на их стороне был перевес. Так, в мае доля пессимистов составляла лишь 21%.

В ближайший год 45% опрошенных не ожидают изменений в материальном положении своих семей. В 2017 и 2016 годах доля таких ответов составляла от 55 до 60%. Еще 20% надеются на улучшения и 25% — опасаются ухудшений, говорится в отчете.

«Ухудшение экономических ожиданий населения конечно же связано с планами по повышению пенсионного возраста, а также с решениями о повышении налогов», — отмечают в «Левада-центре».

Негативные ожидания свойственны и людям старшего возраста, и тем, кто сегодня активно трудится. На прежнем уровне остались потребительские настроения тех, кому еще не исполнилось 24 года.

Опрос проводился с 19 по 25 июля 2018 года в 52 российских регионах. В нем участвовали 1600 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 54% жителей России, согласно опросам, намерены продолжать работать на пенсии. Не собираются трудиться 19% опрошенных, еще 23% респондентов затруднились с ответом.