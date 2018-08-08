Красноярск, 8 августа, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС завершили работы на месте авиакатастрофы вертолета Ми-8 в Красноярском крае, сообщила 8 августа официальный представитель регионального главного управления МЧС РФ Алена Алексишина.

Roberta F Винт вертолета

«Наши сотрудники завершили свою часть работ», — цитирует РИА Новости Алексишину.

По ее словам, в настоящее время продолжает свою работу горячая линия, однако звонки на нее практически перестали поступать.

Напомним, вертолёт Ми-8, принадлежащий авиакомпании «ЮТэйр — Вертолетные услуги», потерпел крушение 4 августа в 180 км от города Игарки. В результате катастрофы погибли 18 человек. Накануне тела погибших были доставлены в Красноярск для обследования экспертами.

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